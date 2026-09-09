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09.09.2026 16:29:00

Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag auf grünem Terrain

Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cisco. Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Cisco
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 109,90 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'417 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Cisco-Aktie bei 110,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,37 USD. Zuletzt wechselten 459'587 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD an. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 18,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,14 USD am 13.09.2025. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 66,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 12.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,97 USD, nach 0,71 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 17.25 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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