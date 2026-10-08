Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Donnerstagabend südwärts

Um 20:26 Uhr ging es für die Cisco-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 116,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'142 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 114,91 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'599'462 Cisco-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,36 USD. Dieser Kurs wurde am 05.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 10,89 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,82 USD am 15.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 42,48 Prozent sinken.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Cisco-Aktie. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umsetzen können.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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