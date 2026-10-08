Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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08.10.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Cisco
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 116,97 USD.
Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 116,97 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'096 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cisco-Aktie bis auf 116,01 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 116,48 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 390'822 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 130,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,45 Prozent hinzugewinnen. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 42,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Am 12.08.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 17.25 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.11.2026 gerechnet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Cisco am 08.10.2026
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