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08.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagabend mit Einbussen
Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 108,79 USD ab.
Die Cisco-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 108,79 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'874 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 108,50 USD. Mit einem Wert von 109,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'472'261 Cisco-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,14 USD ab. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 64,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.11.2026 gerechnet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,12 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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