Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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08.09.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Cisco-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 108,71 USD ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 108,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'750 Punkten liegt. Die Cisco-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,50 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,36 USD. Bisher wurden heute 522'791 Cisco-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. Mit einem Zuwachs von 19,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,97 USD. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,12 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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