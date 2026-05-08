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08.05.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco am Freitagabend auf grünem Terrain

Cisco Aktie News: Cisco am Freitagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 96,30 USD.

Cisco
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Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 96,30 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'609 Punkten steht. Bei 97,02 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 93,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'330'099 Cisco-Aktien.

Bei 97,02 USD erreichte der Titel am 08.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 0,75 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,43 USD am 09.05.2025. Abschläge von 38,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,65 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 11.02.2026 vor. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,61 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 15.35 Mrd. USD gegenüber 13.99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 19.05.2027 dürfte Cisco die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,16 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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