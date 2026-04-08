Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’113 2.5%  SPI 18’319 2.6%  Dow 47’700 2.4%  DAX 24’081 5.1%  Euro 0.9231 -0.2%  EStoxx50 5’913 5.0%  Gold 4’705 0.0%  Bitcoin 56’342 -1.0%  Dollar 0.7922 -0.7%  Öl 95.4 -7.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Sika41879292Holcim1221405Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie im Blick: Flugbegleiter kündigen Streik für Freitag an
Landis+Gyr-Aktie: Verkauf des EMEA-Geschäfts an Aurelius abgeschlossen
USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
US-Notenbank warnt: Längerer Iran-Krieg könnte Zinsschritte nach oben erzwingen
Suche...

Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.04.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco zieht am Mittwochabend an

Cisco Aktie News: Cisco zieht am Mittwochabend an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Cisco. Das Papier von Cisco konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 82,89 USD.

Cisco
64.74 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen

Die Cisco-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 82,89 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 47'799 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 82,98 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'274'530 Cisco-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2026 auf bis zu 88,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,38 Prozent. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,65 USD je Cisco-Aktie. Die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 11.02.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,61 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

NVIDIA-Aktie im Visier: Warum diese kaum beachtete Sparte zu Unrecht übersehen wird

Commerzbank-Portfolio: Auf diese Aktien setzt die Bank in Q4 2025

Arista Networks-Aktie legt nach starken Zahlen zweistellig zu: Anleger reagieren begeistert


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Cisco Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

11:43 Hohe Erwartungen für S&P 500®-Gewinne
09:21 Waffenstillstand im Iran-Konflikt
09:04 Marktüberblick: Ölpreise sacken ab
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse springen nach oben
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’717.50 19.09 SN2BBU
Short 13’988.21 13.61 SNQBTU
Short 14’469.24 8.98 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’113.43 08.04.2026 17:31:39
Long 12’660.72 19.68 SQ6BJU
Long 12’391.27 13.90 SATBJU
Long 11’867.23 8.94 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einigung auf eine Waffenruhe treibt Aktien von Rheinmetall, RENK HENSOLDT & TKMS an
UBS-Aktie in Grün: Antrag auf Haftungsbegrenzung bei Nazi-Konten offenbar gescheitert
Shell senkt Prognose für Gas - Auch Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Blick
Waffenruhe im Nahost-Konflikt: SMI letztlich deutlich über 13'000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stark - über 24'000 Zählern -- Wall Street stark -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Plus
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie
Iran-Krieg im Fokus: SMI und DAX letztlich in Rot -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schliessen ohne grosse Ausschläge
Aktien von Roche, Novartis & Co letztlich im Minus.: Trump verhängt 100-Prozent-Zölle - Reduzierter Satz von 15% für die Schweiz
USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet
Deutsche Bank bullish: Diese Biotech-Aktie soll enormes Kurspotenzial haben
Abseits von NVIDIA-Aktie: Warum Morgan Stanley Alibaba als grossen Profiteur der KI-Revolution sieht

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.