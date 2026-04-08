Cisco Aktie News: Cisco zieht am Mittwochabend an

Die Cisco-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 82,89 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 47'799 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 82,98 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'274'530 Cisco-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2026 auf bis zu 88,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,38 Prozent. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,65 USD je Cisco-Aktie. Die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 11.02.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,61 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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