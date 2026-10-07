Cisco Aktie News: Cisco verteidigt Stellung am Abend

Mit einem Kurs von 117,97 USD zeigte sich die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'212 Punkten liegt. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,38 USD zu. Bei 116,58 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 117,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 1'732'059 Aktien.

Am 05.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 66,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 76,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Cisco veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,71 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.67 Mrd. USD umgesetzt.

Die Cisco-Bilanz für Q1 2027 wird am 18.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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