Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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07.10.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco gibt am Mittwochnachmittag nach
Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 117,31 USD nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die Cisco-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 117,31 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'981 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 116,68 USD. Mit einem Wert von 117,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 655'939 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,12 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,82 USD am 15.10.2025. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 43,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.25 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,10 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Cisco am 07.10.2026
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