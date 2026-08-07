Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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07.08.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Freitagabend schwächer
Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 120,61 USD abwärts.
Die Cisco-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 120,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'929 Punkten notiert. Bei 119,48 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 121,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1'637'784 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. 8,08 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,75 USD. Dieser Wert wurde am 19.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,49 Prozent.
Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Cisco gewährte am 13.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,62 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,96 Prozent gesteigert.
Am 12.08.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.08.2027 wird Cisco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,28 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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