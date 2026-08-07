Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag nahezu unverändert

Bei der Cisco-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 120,76 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 54'047 Punkten steht. Bei 122,57 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Cisco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 120,53 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 121,60 USD. Zuletzt wechselten 537'880 Cisco-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 7,95 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.08.2025 Kursverluste bis auf 65,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 83,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Cisco seine Aktionäre 2025 mit 1,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 USD je Aktie ausschütten. Am 13.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber 0,62 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14.15 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Cisco am 12.08.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,28 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet

Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab

Jobabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Konzerne Stellen streichen