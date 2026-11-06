Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Abend ins Minus

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 94,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'457 Punkten steht. In der Spitze büsste die Cisco-Aktie bis auf 93,37 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,76 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 2'185'670 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 27,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,54 USD. Abschläge von 25,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen. Am 12.08.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.25 Mrd. USD im Vergleich zu 14.67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 17.11.2027.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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