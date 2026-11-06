Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Freitagnachmittag fester

Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 95,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'590 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Cisco-Aktie bei 97,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 96,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 796'371 Cisco-Aktien.

Am 05.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,98 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,54 USD am 08.11.2025. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 26,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,71 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Cisco-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 17.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,10 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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