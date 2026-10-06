Cisco Aktie News: Cisco legt am Dienstagabend zu

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 116,88 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'527 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 117,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'751'312 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). 11,53 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,82 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.67 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2027 5,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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