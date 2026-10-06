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06.10.2026 16:29:00

Cisco Aktie News: Cisco reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Cisco Aktie News: Cisco reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 114,82 USD zu.

Cisco
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Um 16:28 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 114,82 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'497 Punkten notiert. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,84 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 113,53 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 595'055 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 130,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 13,53 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,82 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 41,80 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.67 Mrd. USD eingefahren.

Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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