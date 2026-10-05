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05.10.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Montagabend fester
Die Aktie von Cisco gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 112,41 USD zu.
Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 112,41 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'310 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Cisco-Aktie bei 112,66 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,89 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'542'875 Cisco-Aktien den Besitzer.
Am 05.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD an. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 13,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,82 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 40,55 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.25 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14.67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2027 5,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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