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05.10.2026 16:29:00

Cisco Aktie News: Cisco verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Cisco Aktie News: Cisco verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Cisco zeigt sich am Montagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Cisco-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 112,20 USD.

Cisco
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Die Cisco-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 112,20 USD an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'097 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Cisco-Aktie bei 112,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Cisco-Aktie bei 111,54 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,89 USD. Bisher wurden heute 675'178 Cisco-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2026 auf bis zu 130,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Bei einem Wert von 66,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 40,45 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,71 USD je Aktie eingenommen. Cisco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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