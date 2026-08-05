Cisco Aktie News: Cisco gewinnt am Abend

Um 20:26 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 122,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 54'533 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 124,21 USD. Bei 123,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'925'884 Cisco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,15 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 65,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2025). Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 86,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.05.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,96 Prozent gesteigert.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,28 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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