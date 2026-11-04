Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochabend in Grün

Um 20:26 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 103,36 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'350 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 105,01 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 103,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 2'420'331 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,36 USD. Dieser Kurs wurde am 05.06.2026 erreicht. 26,12 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2025 auf bis zu 70,54 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 46,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,66 USD aus. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,71 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 5,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet

Spannungsfeld vor Quartalszahlen: So steht es um die Aktien von Arista und Cisco

Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus