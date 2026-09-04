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04.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco gewinnt am Freitagabend an Fahrt
Die Aktie von Cisco zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 109,24 USD.
Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 109,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'424 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 110,35 USD. Bei 109,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'175'975 Cisco-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2026 auf bis zu 130,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 19,33 Prozent wieder erreichen. Am 13.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.
Nachdem Cisco seine Aktionäre 2026 mit 1,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.25 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,12 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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