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04.09.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Freitagnachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 109,63 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 109,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'413 Punkten liegt. Bei 110,35 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,62 USD. Bisher wurden via NASDAQ 444'974 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Bei 66,14 USD erreichte der Anteilsschein am 13.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 17.25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 5,12 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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