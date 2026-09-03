Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagabend mit Verlusten

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 108,91 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'691 Punkten realisiert. Die Cisco-Aktie sank bis auf 107,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 108,48 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'079'467 Cisco-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2026 auf bis zu 130,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 16,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2025 auf bis zu 66,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,28 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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