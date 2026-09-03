Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Cisco-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 108,21 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'337 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Cisco-Aktie bis auf 107,63 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 108,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 481'291 Cisco-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 20,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 66,14 USD erreichte der Anteilsschein am 13.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD. Am 12.08.2026 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.25 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14.67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.11.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 5,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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