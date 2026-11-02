Cisco Aktie News: Cisco am Montagabend mit Abschlägen

Die Cisco-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 102,60 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'091 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cisco-Aktie bis auf 102,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,15 USD. Zuletzt wechselten 1'988'422 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 27,06 Prozent zulegen. Bei 70,54 USD erreichte der Anteilsschein am 08.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 45,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen. Am 12.08.2026 lud Cisco zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.25 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,12 USD je Cisco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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