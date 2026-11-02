Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Nachmittag auf rotes Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die Cisco-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 103,76 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'424 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 102,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 105,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 594'218 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. Mit einem Zuwachs von 25,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,54 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 32,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.67 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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