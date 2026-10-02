Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Abend fester

Um 20:26 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 111,80 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'108 Punkten liegt. Die Cisco-Aktie legte bis auf 111,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'670'420 Cisco-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 66,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 40,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,71 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.11.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,10 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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