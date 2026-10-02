Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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02.10.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 110,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'227 Punkten tendiert. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,62 USD zu. Bei 110,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 521'821 Cisco-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 18,34 Prozent zulegen. Bei 66,82 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 64,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,71 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umsetzen können.
Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2027 5,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Cisco am 02.10.2026
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