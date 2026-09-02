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02.09.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco gibt am Mittwochabend ab

Cisco Aktie News: Cisco gibt am Mittwochabend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 108,91 USD nach.

Cisco
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Um 20:26 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 108,91 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'005 Punkten steht. In der Spitze büsste die Cisco-Aktie bis auf 108,40 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,27 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'092'434 Cisco-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,36 USD) erklomm das Papier am 05.06.2026. 19,70 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 66,14 USD. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 39,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 17.25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 5,12 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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