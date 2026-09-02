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02.09.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 108,99 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 108,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'160 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 108,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 110,27 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 426'789 Cisco-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2026 auf bis zu 130,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 19,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2025 (66,14 USD). Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 64,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.08.2026 lud Cisco zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,71 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 14.67 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,12 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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