Cisco Aktie News: Cisco gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 5,0 Prozent im Plus bei 127,37 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'295 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Cisco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 122,51 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'029'832 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 128,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Bei 62,71 USD fiel das Papier am 03.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 103,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Am 13.05.2026 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.84 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.15 Mrd. USD eingefahren.

Am 19.08.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 4,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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