Cisco Aktie News: Cisco am Donnerstagabend in Grün

Das Papier von Cisco legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 108,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'912 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 108,81 USD. Bei 107,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'386'393 Cisco-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,36 USD. Dieser Kurs wurde am 05.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 17,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 66,82 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 38,19 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Am 12.08.2026 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,71 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.67 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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