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01.10.2026 16:29:00

Cisco Aktie News: Cisco gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Cisco Aktie News: Cisco gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Cisco
89.98 CHF -0.45%
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'699 Punkten steht. Die Cisco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,34 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 463'722 Cisco-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 66,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,27 Prozent.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 17.25 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 18.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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