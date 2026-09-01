Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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01.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagabend mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 109,41 USD.
Der Cisco-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 109,41 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'784 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 108,96 USD. Bei 110,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 965'487 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,15 Prozent. Am 13.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,14 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 39,55 Prozent Luft nach unten.
Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Cisco veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17.25 Mrd. USD gegenüber 14.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 5,12 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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