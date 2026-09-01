Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Cisco-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 109,06 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'147 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Cisco-Aktie bei 109,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 110,10 USD. Bisher wurden heute 436'782 Cisco-Aktien gehandelt.

Bei 130,36 USD markierte der Titel am 05.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,53 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2025 bei 66,14 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Cisco-Aktie. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,97 USD. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 17.25 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 5,12 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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