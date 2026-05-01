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01.05.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco zeigt sich am Freitagabend fester

Cisco Aktie News: Cisco zeigt sich am Freitagabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Cisco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 92,19 USD zu.

Cisco
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 92,19 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'595 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Cisco-Aktie bei 92,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,75 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'908'651 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 92,92 USD erreichte der Titel am 01.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 0,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,68 USD ab. Abschläge von 37,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,65 USD. Cisco gewährte am 11.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.99 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.05.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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