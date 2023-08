Cisco-Aktie dennoch fester: Langsameres Wachstum erwartet

Mit einer Umsatzprognose von 57 bis 58,2 Milliarden Dollar erwartet Cisco ein Plus von maximal gut zwei Prozent. Im Ende Juli abgeschlossenen vergangenen Jahr waren die Erlöse noch um rund elf Prozent auf knapp 57 Milliarden Dollar (52,4 Mrd Euro) gestiegen, wie Cisco am Mittwoch mitteilte.

Im Schlussquartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 15,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von vier Milliarden Dollar - gut 40 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die Cisco-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel zunächst mit Verlusten, drehte dann aber ins Plus. Am Donnerstag klettert der an der NASDAQ gelistete Titel um 3,41 Prozent auf 54,76 US-Dollar.

Cisco ist ein führender Anbieter von Technik für Computer-Netzwerke. Das kalifornische Unternehmen profitierte von der Digitalisierung in der Corona-Pandemie, sein Geschäft hängt aber auch davon ab, wie ausgabefreudig seine Kunden sind.

/so/DP/he

SAN JOSE (awp international)