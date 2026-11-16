Cirtran stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cirtran hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Cirtran hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch