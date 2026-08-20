Cirtran: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cirtran hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 USD gegenüber -0.120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Cirtran hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 588.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch