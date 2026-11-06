Cirrus Logic legte Quartalsergebnis vor

Cirrus Logic hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.23 USD gegenüber 2.48 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Cirrus Logic im vergangenen Quartal 559.5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cirrus Logic 561.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch