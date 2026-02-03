Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.02.2026 22:08:02
Cirrus Logic Inc. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Cirrus Logic Inc. (CRUS) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $140.310 million, or $2.66 per share. This compares with $116.005 million, or $2.11 per share, last year.
Excluding items, Cirrus Logic Inc. reported adjusted earnings of $156.698 million or $2.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $580.624 million from $555.738 million last year.
Cirrus Logic Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $140.310 Mln. vs. $116.005 Mln. last year. -EPS: $2.66 vs. $2.11 last year. -Revenue: $580.624 Mln vs. $555.738 Mln last year.
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.
Analysen zu Cirrus Logic Inc.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt letztlich zurück -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Wall Street beendet Handel klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen weit im Plus
Der heimische Markt fiel am Dienstag ins Minus zurück. Der deutsche Leitindex konnte seine Gewinne ebenfalls nicht verteidigen und machte Verluste. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag wurden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.