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04.11.2026 22:17:13
Cirrus Logic Inc. Profit Declines In Q2
(RTTNews) - Cirrus Logic Inc. (CRUS) announced earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $114.739 million, or $2.23 per share. This compares with $131.596 million, or $2.48 per share, last year.
Excluding items, Cirrus Logic Inc. reported adjusted earnings of $139.176 million or $2.70 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.3% to $559.462 million from $560.960 million last year.
Cirrus Logic Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $114.739 Mln. vs. $131.596 Mln. last year. -EPS: $2.23 vs. $2.48 last year. -Revenue: $559.462 Mln vs. $560.960 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 510 M To $ 570 M
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.
Analysen zu Cirrus Logic Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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