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28.08.2026 06:37:00
Circuit Fabology Microelectronics Equipment A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Circuit Fabology Microelectronics Equipment A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.31 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Circuit Fabology Microelectronics Equipment A ein EPS von 0.690 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 590.8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 412.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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