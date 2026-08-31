Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagabend stark gefragt

Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:26 Uhr 7,2 Prozent. Bei 93,95 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 87,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'249'317 Circle Internet Group-Aktien.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 159,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 70,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 49,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 46,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Circle Internet Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 701.32 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,04 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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