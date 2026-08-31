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31.08.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag im Minusbereich

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 87,00 USD ab.

Circle Internet Group
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Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 87,00 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Circle Internet Group-Aktie bis auf 86,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 87,00 USD. Zuletzt wechselten 357'978 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 159,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 83,14 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,64 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 05.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 701.32 Mio. USD – ein Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Circle Internet Group 430.03 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Circle Internet Group die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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