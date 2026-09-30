Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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30.09.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochabend mit Einbussen
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 82,56 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,4 Prozent auf 82,56 USD ab. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,36 USD nach. Bei 85,22 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 735'608 Aktien.
Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 159,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 92,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,56 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Circle Internet Group mit einem Umsatz von insgesamt 701.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 63,09 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 vorlegen. Circle Internet Group dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Gewinn in Höhe von 1,07 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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