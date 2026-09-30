Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Die Circle Internet Group-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 83,90 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,88 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,22 USD. Bisher wurden via New York 331'119 Circle Internet Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 159,33 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 47,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 40,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Circle Internet Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte Circle Internet Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Circle Internet Group einen Gewinn von 0,00 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 701.32 Mio. USD – ein Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Circle Internet Group 430.03 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,07 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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