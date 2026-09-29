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Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

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29.09.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Dienstagabend schwächer

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Dienstagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 83,81 USD.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 83,81 USD. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 83,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,38 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 713'988 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Bei 159,33 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 90,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,90 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Circle Internet Group-Aktie 67,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Circle Internet Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Circle Internet Group 701.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,07 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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