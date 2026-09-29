Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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29.09.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag leichter
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 85,38 USD nach.
Die Circle Internet Group-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 85,38 USD. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 84,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,38 USD. Zuletzt wechselten 263'974 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Bei 159,33 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 86,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Circle Internet Group-Aktie 41,56 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 lud Circle Internet Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Circle Internet Group 701.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Circle Internet Group ein EPS in Höhe von 1,07 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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