Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochabend mit Abschlägen

Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 79,56 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,26 USD nach. Bei 80,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 594'984 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 143,29 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Circle Internet Group-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 49,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 59,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Circle Internet Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Circle Internet Group gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 701.32 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Circle Internet Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,12 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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