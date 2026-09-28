Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit Abschlägen

Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 87,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die Circle Internet Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,82 USD aus. Bei 86,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 844'961 Circle Internet Group-Aktien.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 159,33 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 45,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 75,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Circle Internet Group 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Circle Internet Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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