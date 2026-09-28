Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 87,60 USD.
Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 87,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die Circle Internet Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,82 USD aus. Bei 86,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 844'961 Circle Internet Group-Aktien.
Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 159,33 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 45,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 75,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Circle Internet Group 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Circle Internet Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Cathie Wood setzt auf Staking: Warum ARK bei diesem Kryptoinvestment nachlegt
Circle-Aktie unter Druck? Open USD verschärft den Stablecoin-Wettbewerb
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Circle Internet Group
|
20:27
|Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16:29
|Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group büsst am Montagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Circle Internet Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Circle Internet Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Circle Internet Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Circle Internet Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Circle Internet Group
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- SMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.